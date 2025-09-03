Mochi Market (MOMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Najniža cijena $ 0.00108717$ 0.00108717 $ 0.00108717 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.18% Promjena cijene (7D) -1.18%

Mochi Market (MOMA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00202729. Tijekom protekla 24 sata, MOMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOMA je $ 1.003, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00108717.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOMA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mochi Market (MOMA)

Tržišna kapitalizacija $ 75.12K$ 75.12K $ 75.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 202.73K$ 202.73K $ 202.73K Količina u optjecaju 37.05M 37.05M 37.05M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mochi Market je $ 75.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOMA je 37.05M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 202.73K.