Mobility Coin (MOBIC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mobility Coin (MOBIC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mobility Coin (MOBIC) Informacije MOBIC coin will have its usecase in the mobility sector Službena web stranica: https://modic.fund/ Bijela knjiga: https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf Kupi MOBIC odmah!

Mobility Coin (MOBIC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mobility Coin (MOBIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 43.04K $ 43.04K $ 43.04K Ukupna količina: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B Količina u optjecaju: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 43.05K $ 43.05K $ 43.05K Povijesni maksimum: $ 17.78 $ 17.78 $ 17.78 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Mobility Coin (MOBIC)

Mobility Coin (MOBIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mobility Coin (MOBIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOBIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOBIC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOBIC tokena, istražite MOBIC cijenu tokena uživo!

