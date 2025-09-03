Mobility Coin (MOBIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 17.78$ 17.78 $ 17.78 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -80.84% Promjena cijene (7D) -80.84%

Mobility Coin (MOBIC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MOBICtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOBIC je $ 17.78, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOBIC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -80.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mobility Coin (MOBIC)

Tržišna kapitalizacija $ 43.03K$ 43.03K $ 43.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 43.03K$ 43.03K $ 43.03K Količina u optjecaju 1.26B 1.26B 1.26B Ukupna količina 1,259,035,242.105576 1,259,035,242.105576 1,259,035,242.105576

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mobility Coin je $ 43.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOBIC je 1.26B, s ukupnom količinom od 1259035242.105576. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 43.03K.