MobileCoin (MOB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.186114 $ 0.186114 $ 0.186114 24-satna najniža cijena $ 0.190754 $ 0.190754 $ 0.190754 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.186114$ 0.186114 $ 0.186114 24-satna najviša cijena $ 0.190754$ 0.190754 $ 0.190754 Najviša cijena ikada $ 71.96$ 71.96 $ 71.96 Najniža cijena $ 0.053673$ 0.053673 $ 0.053673 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) +1.06% Promjena cijene (7D) -0.13% Promjena cijene (7D) -0.13%

MobileCoin (MOB) cijena u stvarnom vremenu je $0.189909. Tijekom protekla 24 sata, MOBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.186114 i najviše cijene $ 0.190754, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOB je $ 71.96, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.053673.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOB se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, +1.06% u posljednjih 24 sata i -0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MobileCoin (MOB)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija MobileCoin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOB je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.