Mobcat (MOB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00433547$ 0.00433547 $ 0.00433547 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.70% Promjena cijene (1D) +1.52% Promjena cijene (7D) -1.11% Promjena cijene (7D) -1.11%

Informacije o tržištu Mobcat (MOB)

Tržišna kapitalizacija $ 7.06K$ 7.06K $ 7.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.06K$ 7.06K $ 7.06K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,949,683.585932 999,949,683.585932 999,949,683.585932

