Paradise Tycoon Cijena danas

Trenutačna cijena Paradise Tycoon (MOANI) danas je --, s promjenom od 4.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MOANI u USD je -- po MOANI.

Paradise Tycoon trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 338,291, s količinom u optjecaju od 629.83M MOANI. Tijekom posljednja 24 sata, MOANI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00371014, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MOANI se kretao -1.12% u posljednjem satu i -29.26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Paradise Tycoon (MOANI)

Tržišna kapitalizacija $ 338.29K$ 338.29K $ 338.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Količina u optjecaju 629.83M 629.83M 629.83M Ukupna količina 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paradise Tycoon je $ 338.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MOANI je 629.83M, s ukupnom količinom od 6000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.22M.