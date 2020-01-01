Mner Club (LTMNER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mner Club (LTMNER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mner Club (LTMNER) Informacije Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models. Službena web stranica: https://www.mner.club/

Mner Club (LTMNER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mner Club (LTMNER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Ukupna količina: $ 915.91K $ 915.91K $ 915.91K Količina u optjecaju: $ 820.34K $ 820.34K $ 820.34K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Povijesni maksimum: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Povijesni minimum: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Trenutna cijena: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 Saznajte više o cijeni Mner Club (LTMNER)

Mner Club (LTMNER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mner Club (LTMNER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LTMNER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LTMNER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LTMNER tokena, istražite LTMNER cijenu tokena uživo!

