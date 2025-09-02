Mner Club (LTMNER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 24-satna najniža cijena $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 24-satna najviša cijena $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Najviša cijena ikada $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Najniža cijena $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Promjena cijene (1H) -0.28% Promjena cijene (1D) +3.14% Promjena cijene (7D) +1.47% Promjena cijene (7D) +1.47%

Mner Club (LTMNER) cijena u stvarnom vremenu je $1.63. Tijekom protekla 24 sata, LTMNERtrgovalo je između najniže cijene $ 1.53 i najviše cijene $ 1.64, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LTMNER je $ 2.96, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.2.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LTMNER se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, +3.14% u posljednjih 24 sata i +1.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mner Club (LTMNER)

Tržišna kapitalizacija $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Količina u optjecaju 820.34K 820.34K 820.34K Ukupna količina 915,910.0 915,910.0 915,910.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mner Club je $ 1.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LTMNER je 820.34K, s ukupnom količinom od 915910.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.49M.