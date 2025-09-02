MNEE USD Stablecoin (MNEE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.996836 $ 0.996836 $ 0.996836 24-satna najniža cijena $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.996836$ 0.996836 $ 0.996836 24-satna najviša cijena $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Najviša cijena ikada $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Najniža cijena $ 0.584655$ 0.584655 $ 0.584655 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +0.19% Promjena cijene (7D) -- Promjena cijene (7D) --

MNEE USD Stablecoin (MNEE) cijena u stvarnom vremenu je $1.001. Tijekom protekla 24 sata, MNEEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.996836 i najviše cijene $ 1.003, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MNEE je $ 1.045, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.584655.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MNEE se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.19% u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MNEE USD Stablecoin (MNEE)

Tržišna kapitalizacija $ 53.98M$ 53.98M $ 53.98M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.98M$ 53.98M $ 53.98M Količina u optjecaju 53.94M 53.94M 53.94M Ukupna količina 53,937,320.7633 53,937,320.7633 53,937,320.7633

Trenutačna tržišna kapitalizacija MNEE USD Stablecoin je $ 53.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MNEE je 53.94M, s ukupnom količinom od 53937320.7633. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.98M.