Više o MNEE

MNEE Informacije o cijeni

MNEE Službena web stranica

MNEE Tokenomija

MNEE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

MNEE USD Stablecoin Logotip

MNEE USD Stablecoin Cijena (MNEE)

Neuvršten

1 MNEE u USD cijena uživo:

$1.001
$1.001$1.001
+0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MNEE USD Stablecoin (MNEE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:30:19 (UTC+8)

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.996836
$ 0.996836$ 0.996836
24-satna najniža cijena
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24-satna najviša cijena

$ 0.996836
$ 0.996836$ 0.996836

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.584655
$ 0.584655$ 0.584655

+0.02%

+0.19%

--

--

MNEE USD Stablecoin (MNEE) cijena u stvarnom vremenu je $1.001. Tijekom protekla 24 sata, MNEEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.996836 i najviše cijene $ 1.003, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MNEE je $ 1.045, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.584655.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MNEE se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.19% u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MNEE USD Stablecoin (MNEE)

$ 53.98M
$ 53.98M$ 53.98M

--
----

$ 53.98M
$ 53.98M$ 53.98M

53.94M
53.94M 53.94M

53,937,320.7633
53,937,320.7633 53,937,320.7633

Trenutačna tržišna kapitalizacija MNEE USD Stablecoin je $ 53.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MNEE je 53.94M, s ukupnom količinom od 53937320.7633. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.98M.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MNEE USD Stablecoin u USD iznosila je $ +0.00188904.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MNEE USD Stablecoin u USD iznosila je $ +0.0002440438.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MNEE USD Stablecoin u USD iznosila je $ -0.0009660651.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MNEE USD Stablecoin u USD iznosila je $ +0.000767399302776.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00188904+0.19%
30 dana$ +0.0002440438+0.02%
60 dana$ -0.0009660651-0.09%
90 dana$ +0.000767399302776+0.08%

Što je MNEE USD Stablecoin (MNEE)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MNEE USD Stablecoin (MNEE)

Službena web-stranica

MNEE USD Stablecoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MNEE USD Stablecoin (MNEE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MNEE USD Stablecoin (MNEE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MNEE USD Stablecoin.

Provjerite MNEE USD Stablecoin predviđanje cijene sada!

MNEE u lokalnim valutama

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MNEE USD Stablecoin (MNEE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MNEE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MNEE USD Stablecoin (MNEE)

Koliko MNEE USD Stablecoin (MNEE) vrijedi danas?
Cijena MNEE uživo u USD je 1.001 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MNEE u USD?
Trenutačna cijena MNEE u USD je $ 1.001. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MNEE USD Stablecoin?
Tržišna kapitalizacija za MNEE je $ 53.98M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MNEE?
Količina u optjecaju za MNEE je 53.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MNEE?
MNEE je postigao ATH cijenu od 1.045 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MNEE?
MNEE je vidio ATL cijenu od 0.584655 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MNEE?
24-satni obujam trgovanja za MNEE je -- USD.
Hoće li MNEE još narasti ove godine?
MNEE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MNEE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:30:19 (UTC+8)

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.