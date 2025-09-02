MMX (MMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.198506 $ 0.198506 $ 0.198506 24-satna najniža cijena $ 0.236668 $ 0.236668 $ 0.236668 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.198506$ 0.198506 $ 0.198506 24-satna najviša cijena $ 0.236668$ 0.236668 $ 0.236668 Najviša cijena ikada $ 3.47$ 3.47 $ 3.47 Najniža cijena $ 0.04397974$ 0.04397974 $ 0.04397974 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) +1.07% Promjena cijene (7D) -10.41% Promjena cijene (7D) -10.41%

MMX (MMX) cijena u stvarnom vremenu je $0.202706. Tijekom protekla 24 sata, MMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.198506 i najviše cijene $ 0.236668, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MMX je $ 3.47, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04397974.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MMX se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +1.07% u posljednjih 24 sata i -10.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MMX (MMX)

Tržišna kapitalizacija $ 33.62M$ 33.62M $ 33.62M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 101.33M$ 101.33M $ 101.33M Količina u optjecaju 165.87M 165.87M 165.87M Ukupna količina 499,897,237.889973 499,897,237.889973 499,897,237.889973

Trenutačna tržišna kapitalizacija MMX je $ 33.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MMX je 165.87M, s ukupnom količinom od 499897237.889973. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.33M.