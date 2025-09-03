MMOCoin (MMO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.199703$ 0.199703 $ 0.199703 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -9.57% Promjena cijene (7D) -11.47% Promjena cijene (7D) -11.47%

MMOCoin (MMO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MMOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MMO je $ 0.199703, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MMO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -9.57% u posljednjih 24 sata i -11.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MMOCoin (MMO)

Tržišna kapitalizacija $ 11.82K$ 11.82K $ 11.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.55K$ 20.55K $ 20.55K Količina u optjecaju 68.53M 68.53M 68.53M Ukupna količina 119,087,150.72 119,087,150.72 119,087,150.72

Trenutačna tržišna kapitalizacija MMOCoin je $ 11.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MMO je 68.53M, s ukupnom količinom od 119087150.72. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.55K.