MM72 Cijena danas

Trenutačna cijena MM72 (MM72) danas je --, s promjenom od 2.38% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MM72 u USD je -- po MM72.

MM72 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 68,373, s količinom u optjecaju od 70.00B MM72. Tijekom posljednja 24 sata, MM72 trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00502433, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MM72 se kretao -0.70% u posljednjem satu i -7.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MM72 (MM72)

Tržišna kapitalizacija $ 68.37K$ 68.37K $ 68.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 97.68K$ 97.68K $ 97.68K Količina u optjecaju 70.00B 70.00B 70.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MM72 je $ 68.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MM72 je 70.00B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.68K.