MLM X Cijena danas

Trenutačna cijena MLM X (MLMX) danas je $ 0.00009177, s promjenom od 3.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MLMX u USD je $ 0.00009177 po MLMX.

MLM X trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 91,667, s količinom u optjecaju od 1000.00M MLMX. Tijekom posljednja 24 sata, MLMX trgovao je između $ 0.00008501 (niska) i $ 0.00009476 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00298728, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00008128.

U kratkoročnim performansama, MLMX se kretao -0.70% u posljednjem satu i -22.40% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MLM X (MLMX)

Tržišna kapitalizacija $ 91.67K$ 91.67K $ 91.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 91.67K$ 91.67K $ 91.67K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,998,652.4320924 999,998,652.4320924 999,998,652.4320924

Trenutačna tržišna kapitalizacija MLM X je $ 91.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MLMX je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998652.4320924. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 91.67K.