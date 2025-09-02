Mizuki (MIZUKI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.059721$ 0.059721 $ 0.059721 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.32% Promjena cijene (1D) +0.52% Promjena cijene (7D) -13.05% Promjena cijene (7D) -13.05%

Mizuki (MIZUKI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MIZUKItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIZUKI je $ 0.059721, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIZUKI se promijenio za +1.32% u posljednjih sat vremena, +0.52% u posljednjih 24 sata i -13.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mizuki (MIZUKI)

Tržišna kapitalizacija $ 27.02K$ 27.02K $ 27.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.02K$ 27.02K $ 27.02K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,918,580.631515 999,918,580.631515 999,918,580.631515

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mizuki je $ 27.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIZUKI je 999.92M, s ukupnom količinom od 999918580.631515. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.02K.