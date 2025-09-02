Mizar (MZR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0010668 $ 0.0010668 $ 0.0010668 24-satna najniža cijena $ 0.00113645 $ 0.00113645 $ 0.00113645 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0010668$ 0.0010668 $ 0.0010668 24-satna najviša cijena $ 0.00113645$ 0.00113645 $ 0.00113645 Najviša cijena ikada $ 0.00469675$ 0.00469675 $ 0.00469675 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.39% Promjena cijene (1D) +5.20% Promjena cijene (7D) +7.54% Promjena cijene (7D) +7.54%

Mizar (MZR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00112792. Tijekom protekla 24 sata, MZRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0010668 i najviše cijene $ 0.00113645, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MZR je $ 0.00469675, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MZR se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, +5.20% u posljednjih 24 sata i +7.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mizar (MZR)

Tržišna kapitalizacija $ 8.44M$ 8.44M $ 8.44M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.27M$ 11.27M $ 11.27M Količina u optjecaju 7.48B 7.48B 7.48B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mizar je $ 8.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MZR je 7.48B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.27M.