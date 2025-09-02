MixMarvel (MIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00024577 24-satna najviša cijena $ 0.00052123 Najviša cijena ikada $ 0.146095 Najniža cijena $ 0.00023598 Promjena cijene (1H) +0.65% Promjena cijene (1D) +77.99% Promjena cijene (7D) +0.24%

MixMarvel (MIX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00050591. Tijekom protekla 24 sata, MIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00024577 i najviše cijene $ 0.00052123, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIX je $ 0.146095, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00023598.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIX se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, +77.99% u posljednjih 24 sata i +0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MixMarvel (MIX)

Tržišna kapitalizacija $ 4.89M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.04M Količina u optjecaju 9.71B Ukupna količina 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MixMarvel je $ 4.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIX je 9.71B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.04M.