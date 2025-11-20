Mixie Cijena danas

Trenutačna cijena Mixie (MIXIE) danas je $ 0.00352937, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MIXIE u USD je $ 0.00352937 po MIXIE.

Mixie trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,245,275, s količinom u optjecaju od 352.83M MIXIE. Tijekom posljednja 24 sata, MIXIE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.085161, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MIXIE se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mixie (MIXIE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Količina u optjecaju 352.83M 352.83M 352.83M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

