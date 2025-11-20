Mitosis EOL BNB Cijena danas

Trenutačna cijena Mitosis EOL BNB (MIBNB) danas je $ 902.28, s promjenom od 2.84% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MIBNB u USD je $ 902.28 po MIBNB.

Mitosis EOL BNB trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,182,563, s količinom u optjecaju od 1.31K MIBNB. Tijekom posljednja 24 sata, MIBNB trgovao je između $ 870.33 (niska) i $ 930.13 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1,341.21, dok je rekordna najniža cijena bila $ 824.92.

U kratkoročnim performansama, MIBNB se kretao +0.17% u posljednjem satu i -6.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Tržišna kapitalizacija $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Količina u optjecaju 1.31K 1.31K 1.31K Ukupna količina 1,308.065794521807 1,308.065794521807 1,308.065794521807

