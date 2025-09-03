Više o MIS

Mithril Share Logotip

Mithril Share Cijena (MIS)

Neuvršten

1 MIS u USD cijena uživo:

$0.108702
$0.108702$0.108702
-0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Mithril Share (MIS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:24:39 (UTC+8)

Mithril Share (MIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.107826
$ 0.107826$ 0.107826
24-satna najniža cijena
$ 0.109081
$ 0.109081$ 0.109081
24-satna najviša cijena

$ 0.107826
$ 0.107826$ 0.107826

$ 0.109081
$ 0.109081$ 0.109081

$ 3,407.79
$ 3,407.79$ 3,407.79

$ 0.01137727
$ 0.01137727$ 0.01137727

+0.02%

-0.30%

+2.13%

+2.13%

Mithril Share (MIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.108702. Tijekom protekla 24 sata, MIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.107826 i najviše cijene $ 0.109081, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIS je $ 3,407.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01137727.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIS se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i +2.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mithril Share (MIS)

$ 39.03K
$ 39.03K$ 39.03K

--
----

$ 54.34K
$ 54.34K$ 54.34K

359.10K
359.10K 359.10K

500,000.0
500,000.0 500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mithril Share je $ 39.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIS je 359.10K, s ukupnom količinom od 500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.34K.

Mithril Share (MIS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mithril Share u USD iznosila je $ -0.0003309304086833.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mithril Share u USD iznosila je $ +0.0011538173.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mithril Share u USD iznosila je $ -0.0192524177.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mithril Share u USD iznosila je $ +0.00258379094945869.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0003309304086833-0.30%
30 dana$ +0.0011538173+1.06%
60 dana$ -0.0192524177-17.71%
90 dana$ +0.00258379094945869+2.43%

Što je Mithril Share (MIS)

Resurs Mithril Share (MIS)

Službena web-stranica

Mithril Share Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mithril Share (MIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mithril Share (MIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mithril Share.

Provjerite Mithril Share predviđanje cijene sada!

MIS u lokalnim valutama

Mithril Share (MIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mithril Share (MIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mithril Share (MIS)

Koliko Mithril Share (MIS) vrijedi danas?
Cijena MIS uživo u USD je 0.108702 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MIS u USD?
Trenutačna cijena MIS u USD je $ 0.108702. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mithril Share?
Tržišna kapitalizacija za MIS je $ 39.03K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MIS?
Količina u optjecaju za MIS je 359.10K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MIS?
MIS je postigao ATH cijenu od 3,407.79 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MIS?
MIS je vidio ATL cijenu od 0.01137727 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MIS?
24-satni obujam trgovanja za MIS je -- USD.
Hoće li MIS još narasti ove godine?
MIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:24:39 (UTC+8)

Mithril Share (MIS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.