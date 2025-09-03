Mithril Share (MIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.107826 $ 0.107826 $ 0.107826 24-satna najniža cijena $ 0.109081 $ 0.109081 $ 0.109081 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.107826$ 0.107826 $ 0.107826 24-satna najviša cijena $ 0.109081$ 0.109081 $ 0.109081 Najviša cijena ikada $ 3,407.79$ 3,407.79 $ 3,407.79 Najniža cijena $ 0.01137727$ 0.01137727 $ 0.01137727 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -0.30% Promjena cijene (7D) +2.13% Promjena cijene (7D) +2.13%

Mithril Share (MIS) cijena u stvarnom vremenu je $0.108702. Tijekom protekla 24 sata, MIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.107826 i najviše cijene $ 0.109081, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIS je $ 3,407.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01137727.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIS se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i +2.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mithril Share (MIS)

Tržišna kapitalizacija $ 39.03K$ 39.03K $ 39.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.34K$ 54.34K $ 54.34K Količina u optjecaju 359.10K 359.10K 359.10K Ukupna količina 500,000.0 500,000.0 500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mithril Share je $ 39.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIS je 359.10K, s ukupnom količinom od 500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.34K.