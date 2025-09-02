Mistery (MERY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.50% Promjena cijene (1D) -8.02% Promjena cijene (7D) +41.00% Promjena cijene (7D) +41.00%

Mistery (MERY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MERYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MERY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MERY se promijenio za +1.50% u posljednjih sat vremena, -8.02% u posljednjih 24 sata i +41.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mistery (MERY)

Tržišna kapitalizacija $ 8.28M$ 8.28M $ 8.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.28M$ 8.28M $ 8.28M Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,271,888.0 420,690,271,888.0 420,690,271,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mistery je $ 8.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MERY je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690271888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.28M.