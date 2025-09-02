Više o MERY

MERY Informacije o cijeni

MERY Bijela knjiga

MERY Službena web stranica

MERY Tokenomija

MERY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Mistery Logotip

Mistery Cijena (MERY)

Neuvršten

1 MERY u USD cijena uživo:

--
----
-8.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Mistery (MERY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:40:30 (UTC+8)

Mistery (MERY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.50%

-8.02%

+41.00%

+41.00%

Mistery (MERY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MERYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MERY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MERY se promijenio za +1.50% u posljednjih sat vremena, -8.02% u posljednjih 24 sata i +41.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mistery (MERY)

$ 8.28M
$ 8.28M$ 8.28M

--
----

$ 8.28M
$ 8.28M$ 8.28M

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,271,888.0
420,690,271,888.0 420,690,271,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mistery je $ 8.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MERY je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690271888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.28M.

Mistery (MERY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mistery u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mistery u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mistery u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mistery u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-8.02%
30 dana$ 0+54.89%
60 dana$ 0+122.50%
90 dana$ 0--

Što je Mistery (MERY)

About Mistery On Cro $MERY was born with the idea of being a meme coin on Cronos chain during the exploding 2024 meme coin season. The founder is David Bui, a well-known and seasoned #crofam $CRO investor on Cryptocom products and a big -well respected- personality on X. David minted “Mistery On CRO” on Cronos blockchain with the purpose of making this chain much better, more popular and specially more fun, but aside from serving as a mere “meme”, $MERY has the ultimate goal of also being a utility token that the founder and the team behind will push to bring many benefits to loyal hodlers. Launched in 27/3/2024 at Sydney, Australia, local time 21h00, the 690,000 $CRO presale sold out within 2 hours. The founder burned the LP to a dead wallet and the contract ownership was renounced. $MERY during its first week of launch got instant traction from the OG #crofam community who jumped in and secured bags. We are now a thriving community that will help nurturing and growing the project by sharing with more and more Web3 users.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Mistery Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mistery (MERY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mistery (MERY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mistery.

Provjerite Mistery predviđanje cijene sada!

MERY u lokalnim valutama

Mistery (MERY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mistery (MERY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MERY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mistery (MERY)

Koliko Mistery (MERY) vrijedi danas?
Cijena MERY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MERY u USD?
Trenutačna cijena MERY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mistery?
Tržišna kapitalizacija za MERY je $ 8.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MERY?
Količina u optjecaju za MERY je 420.69B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MERY?
MERY je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MERY?
MERY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MERY?
24-satni obujam trgovanja za MERY je -- USD.
Hoće li MERY još narasti ove godine?
MERY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MERY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:40:30 (UTC+8)

Mistery (MERY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.