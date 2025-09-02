Mirrored Ether (METH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.24 $ 4.24 $ 4.24 24-satna najniža cijena $ 4.42 $ 4.42 $ 4.42 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4.24$ 4.24 $ 4.24 24-satna najviša cijena $ 4.42$ 4.42 $ 4.42 Najviša cijena ikada $ 5,045.52$ 5,045.52 $ 5,045.52 Najniža cijena $ 0.090437$ 0.090437 $ 0.090437 Promjena cijene (1H) -1.09% Promjena cijene (1D) -1.28% Promjena cijene (7D) -2.34% Promjena cijene (7D) -2.34%

Mirrored Ether (METH) cijena u stvarnom vremenu je $4.34. Tijekom protekla 24 sata, METHtrgovalo je između najniže cijene $ 4.24 i najviše cijene $ 4.42, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METH je $ 5,045.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.090437.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METH se promijenio za -1.09% u posljednjih sat vremena, -1.28% u posljednjih 24 sata i -2.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mirrored Ether (METH)

Tržišna kapitalizacija $ 997.17K$ 997.17K $ 997.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 997.17K$ 997.17K $ 997.17K Količina u optjecaju 228.97K 228.97K 228.97K Ukupna količina 228,965.643343 228,965.643343 228,965.643343

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mirrored Ether je $ 997.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju METH je 228.97K, s ukupnom količinom od 228965.643343. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 997.17K.