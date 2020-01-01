Miraya 7f (M7F) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Miraya 7f (M7F), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Miraya 7f (M7F) Informacije Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model. Službena web stranica: https://www.miraya7f.com Bijela knjiga: https://docs.miraya7f.com Kupi M7F odmah!

Miraya 7f (M7F) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Miraya 7f (M7F), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.88K $ 18.88K $ 18.88K Ukupna količina: $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M Količina u optjecaju: $ 997.56M $ 997.56M $ 997.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.88K $ 18.88K $ 18.88K Povijesni maksimum: $ 0.00112931 $ 0.00112931 $ 0.00112931 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Miraya 7f (M7F)

Miraya 7f (M7F) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Miraya 7f (M7F) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj M7F tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja M7F tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku M7F tokena, istražite M7F cijenu tokena uživo!

M7F Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide M7F? Naša M7F stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte M7F predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!