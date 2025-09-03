Više o M7F

Miraya 7f Cijena (M7F)

1 M7F u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Miraya 7f (M7F)
Miraya 7f (M7F) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112931
$ 0.00112931$ 0.00112931

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.99%

+3.99%

Miraya 7f (M7F) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, M7Ftrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena M7F je $ 0.00112931, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, M7F se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Miraya 7f (M7F)

$ 18.50K
$ 18.50K$ 18.50K

--
----

$ 18.50K
$ 18.50K$ 18.50K

997.56M
997.56M 997.56M

997,558,375.73151
997,558,375.73151 997,558,375.73151

Trenutačna tržišna kapitalizacija Miraya 7f je $ 18.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju M7F je 997.56M, s ukupnom količinom od 997558375.73151. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.50K.

Miraya 7f (M7F) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Miraya 7f u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Miraya 7f u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Miraya 7f u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Miraya 7f u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+12.04%
60 dana$ 0+4.80%
90 dana$ 0--

Što je Miraya 7f (M7F)

Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Miraya 7f Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Miraya 7f (M7F) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Miraya 7f (M7F) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Miraya 7f.

Provjerite Miraya 7f predviđanje cijene sada!

M7F u lokalnim valutama

Miraya 7f (M7F) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Miraya 7f (M7F) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o M7F opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Miraya 7f (M7F)

Koliko Miraya 7f (M7F) vrijedi danas?
Cijena M7F uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena M7F u USD?
Trenutačna cijena M7F u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Miraya 7f?
Tržišna kapitalizacija za M7F je $ 18.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za M7F?
Količina u optjecaju za M7F je 997.56M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za M7F?
M7F je postigao ATH cijenu od 0.00112931 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za M7F?
M7F je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za M7F?
24-satni obujam trgovanja za M7F je -- USD.
Hoće li M7F još narasti ove godine?
M7F mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte M7F predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.