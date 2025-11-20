Mirai The WhiteRabbit Cijena danas

Trenutačna cijena Mirai The WhiteRabbit (MIRAI) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MIRAI u USD je -- po MIRAI.

Mirai The WhiteRabbit trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 21,422, s količinom u optjecaju od 420.69B MIRAI. Tijekom posljednja 24 sata, MIRAI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0000083, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MIRAI se kretao -- u posljednjem satu i -13.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mirai The WhiteRabbit (MIRAI)

Tržišna kapitalizacija $ 21.42K$ 21.42K $ 21.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.42K$ 21.42K $ 21.42K Količina u optjecaju 420.69B 420.69B 420.69B Ukupna količina 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

