Mirada AI (MIRX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01443$ 0.01443 $ 0.01443 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -15.98% Promjena cijene (7D) -15.98%

Mirada AI (MIRX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MIRXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIRX je $ 0.01443, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIRX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -15.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mirada AI (MIRX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.58K$ 1.58K $ 1.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.39K$ 22.39K $ 22.39K Količina u optjecaju 69.83M 69.83M 69.83M Ukupna količina 988,888,608.8901184 988,888,608.8901184 988,888,608.8901184

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mirada AI je $ 1.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIRX je 69.83M, s ukupnom količinom od 988888608.8901184. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.39K.