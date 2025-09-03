Više o MIRX

Mirada AI Logotip

Mirada AI Cijena (MIRX)

Neuvršten

1 MIRX u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Mirada AI (MIRX)
Mirada AI (MIRX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01443
$ 0.01443$ 0.01443

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15.98%

-15.98%

Mirada AI (MIRX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MIRXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIRX je $ 0.01443, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIRX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -15.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mirada AI (MIRX)

$ 1.58K
$ 1.58K$ 1.58K

--
----

$ 22.39K
$ 22.39K$ 22.39K

69.83M
69.83M 69.83M

988,888,608.8901184
988,888,608.8901184 988,888,608.8901184

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mirada AI je $ 1.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIRX je 69.83M, s ukupnom količinom od 988888608.8901184. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.39K.

Mirada AI (MIRX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mirada AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mirada AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mirada AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mirada AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-49.01%
60 dana$ 0-36.45%
90 dana$ 0--

Što je Mirada AI (MIRX)

Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Mirada AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mirada AI (MIRX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mirada AI (MIRX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mirada AI.

Provjerite Mirada AI predviđanje cijene sada!

MIRX u lokalnim valutama

Mirada AI (MIRX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mirada AI (MIRX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MIRX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mirada AI (MIRX)

Koliko Mirada AI (MIRX) vrijedi danas?
Cijena MIRX uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MIRX u USD?
Trenutačna cijena MIRX u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mirada AI?
Tržišna kapitalizacija za MIRX je $ 1.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MIRX?
Količina u optjecaju za MIRX je 69.83M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MIRX?
MIRX je postigao ATH cijenu od 0.01443 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MIRX?
MIRX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MIRX?
24-satni obujam trgovanja za MIRX je -- USD.
Hoće li MIRX još narasti ove godine?
MIRX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MIRX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.