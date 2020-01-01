Miracle Play (MPT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Miracle Play (MPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Miracle Play (MPT) Informacije Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games. Službena web stranica: https://miracleplay.gg/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/j8shpxsjyhtiya9y Kupi MPT odmah!

Miracle Play (MPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Miracle Play (MPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.69M $ 10.69M $ 10.69M Ukupna količina: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Količina u optjecaju: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.26M $ 31.26M $ 31.26M Povijesni maksimum: $ 0.136579 $ 0.136579 $ 0.136579 Povijesni minimum: $ 0.00475254 $ 0.00475254 $ 0.00475254 Trenutna cijena: $ 0.01042429 $ 0.01042429 $ 0.01042429 Saznajte više o cijeni Miracle Play (MPT)

Miracle Play (MPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Miracle Play (MPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MPT tokena, istražite MPT cijenu tokena uživo!

MPT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MPT? Naša MPT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MPT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!