Miracle Play (MPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00975631 $ 0.00975631 $ 0.00975631 24-satna najniža cijena $ 0.01018986 $ 0.01018986 $ 0.01018986 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00975631$ 0.00975631 $ 0.00975631 24-satna najviša cijena $ 0.01018986$ 0.01018986 $ 0.01018986 Najviša cijena ikada $ 0.136579$ 0.136579 $ 0.136579 Najniža cijena $ 0.00475254$ 0.00475254 $ 0.00475254 Promjena cijene (1H) +0.47% Promjena cijene (1D) -3.32% Promjena cijene (7D) -9.20% Promjena cijene (7D) -9.20%

Miracle Play (MPT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00980169. Tijekom protekla 24 sata, MPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00975631 i najviše cijene $ 0.01018986, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MPT je $ 0.136579, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00475254.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MPT se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, -3.32% u posljednjih 24 sata i -9.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Miracle Play (MPT)

Tržišna kapitalizacija $ 10.06M$ 10.06M $ 10.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.40M$ 29.40M $ 29.40M Količina u optjecaju 1.03B 1.03B 1.03B Ukupna količina 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Miracle Play je $ 10.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MPT je 1.03B, s ukupnom količinom od 3000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.40M.