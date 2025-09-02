Više o MPT

Miracle Play Logotip

Miracle Play Cijena (MPT)

Neuvršten

1 MPT u USD cijena uživo:

$0.00979512
-3.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Miracle Play (MPT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:29:52 (UTC+8)

Miracle Play (MPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00975631
24-satna najniža cijena
$ 0.01018986
24-satna najviša cijena

$ 0.00975631
$ 0.01018986
$ 0.136579
$ 0.00475254
+0.47%

-3.32%

-9.20%

-9.20%

Miracle Play (MPT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00980169. Tijekom protekla 24 sata, MPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00975631 i najviše cijene $ 0.01018986, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MPT je $ 0.136579, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00475254.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MPT se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, -3.32% u posljednjih 24 sata i -9.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Miracle Play (MPT)

$ 10.06M
--
$ 29.40M
1.03B
3,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Miracle Play je $ 10.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MPT je 1.03B, s ukupnom količinom od 3000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.40M.

Miracle Play (MPT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Miracle Play u USD iznosila je $ -0.000336878524557303.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Miracle Play u USD iznosila je $ -0.0020322892.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Miracle Play u USD iznosila je $ -0.0032871957.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Miracle Play u USD iznosila je $ -0.00863973717971756.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000336878524557303-3.32%
30 dana$ -0.0020322892-20.73%
60 dana$ -0.0032871957-33.53%
90 dana$ -0.00863973717971756-46.84%

Što je Miracle Play (MPT)

Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games.

Miracle Play Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Miracle Play (MPT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Miracle Play (MPT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Miracle Play.

Provjerite Miracle Play predviđanje cijene sada!

MPT u lokalnim valutama

Miracle Play (MPT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Miracle Play (MPT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MPT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Miracle Play (MPT)

Koliko Miracle Play (MPT) vrijedi danas?
Cijena MPT uživo u USD je 0.00980169 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MPT u USD?
Trenutačna cijena MPT u USD je $ 0.00980169. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Miracle Play?
Tržišna kapitalizacija za MPT je $ 10.06M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MPT?
Količina u optjecaju za MPT je 1.03B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MPT?
MPT je postigao ATH cijenu od 0.136579 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MPT?
MPT je vidio ATL cijenu od 0.00475254 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MPT?
24-satni obujam trgovanja za MPT je -- USD.
Hoće li MPT još narasti ove godine?
MPT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MPT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.