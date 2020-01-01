Minu (MINU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Minu (MINU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Minu (MINU) Informacije What is Minu(MINU)? Minu is a meme cryptocurrency token, built on Binance Smart Chain combined with a unique utility. With its own decentralized app, Minu is giving an 8% daily return to its miners in forms of BNB, while Minu's native token is constantly increasing the TVL (Total Value Locked) of its miner with a 2% of every transaction (buy or sell) going to contract of the miner. Only Minu holders have the ability to start mining and earn daily rewards. Službena web stranica: https://www.minucoin.com/ Bijela knjiga: https://www.minucoin.com/whitepaper.pdf Kupi MINU odmah!

Minu (MINU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Minu (MINU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 34.71K $ 34.71K $ 34.71K Ukupna količina: $ 3.79T $ 3.79T $ 3.79T Količina u optjecaju: $ 3.79T $ 3.79T $ 3.79T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.71K $ 34.71K $ 34.71K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Minu (MINU)

Minu (MINU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Minu (MINU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MINU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MINU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MINU tokena, istražite MINU cijenu tokena uživo!

MINU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MINU? Naša MINU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MINU predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!