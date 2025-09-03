Minu (MINU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00000163$ 0.00000163 $ 0.00000163 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) +7.44% Promjena cijene (7D) +14.13% Promjena cijene (7D) +14.13%

Minu (MINU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MINUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MINU je $ 0.00000163, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MINU se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, +7.44% u posljednjih 24 sata i +14.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Minu (MINU)

Tržišna kapitalizacija $ 41.53K$ 41.53K $ 41.53K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.53K$ 41.53K $ 41.53K Količina u optjecaju 3.79T 3.79T 3.79T Ukupna količina 3,793,242,260,569.9673 3,793,242,260,569.9673 3,793,242,260,569.9673

Trenutačna tržišna kapitalizacija Minu je $ 41.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MINU je 3.79T, s ukupnom količinom od 3793242260569.9673. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.53K.