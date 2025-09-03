Minty Girl (MINTYGIRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00027174$ 0.00027174 $ 0.00027174 Najniža cijena $ 0.00000628$ 0.00000628 $ 0.00000628 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Minty Girl (MINTYGIRL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001111. Tijekom protekla 24 sata, MINTYGIRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MINTYGIRL je $ 0.00027174, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000628.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MINTYGIRL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Minty Girl (MINTYGIRL)

Tržišna kapitalizacija $ 10.72K$ 10.72K $ 10.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.04K$ 11.04K $ 11.04K Količina u optjecaju 964.23M 964.23M 964.23M Ukupna količina 993,386,830.711169 993,386,830.711169 993,386,830.711169

Trenutačna tržišna kapitalizacija Minty Girl je $ 10.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MINTYGIRL je 964.23M, s ukupnom količinom od 993386830.711169. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.04K.