Minty Girl Logotip

Minty Girl Cijena (MINTYGIRL)

Neuvršten

1 MINTYGIRL u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Minty Girl (MINTYGIRL)
Minty Girl (MINTYGIRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00027174
$ 0.00027174$ 0.00027174

$ 0.00000628
$ 0.00000628$ 0.00000628

--

--

0.00%

0.00%

Minty Girl (MINTYGIRL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001111. Tijekom protekla 24 sata, MINTYGIRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MINTYGIRL je $ 0.00027174, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000628.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MINTYGIRL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Minty Girl (MINTYGIRL)

$ 10.72K
$ 10.72K$ 10.72K

--
----

$ 11.04K
$ 11.04K$ 11.04K

964.23M
964.23M 964.23M

993,386,830.711169
993,386,830.711169 993,386,830.711169

Trenutačna tržišna kapitalizacija Minty Girl je $ 10.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MINTYGIRL je 964.23M, s ukupnom količinom od 993386830.711169. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.04K.

Minty Girl (MINTYGIRL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Minty Girl u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Minty Girl u USD iznosila je $ +0.0000025893.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Minty Girl u USD iznosila je $ +0.0000034319.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Minty Girl u USD iznosila je $ +0.000002075749388135213.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000025893+23.31%
60 dana$ +0.0000034319+30.89%
90 dana$ +0.000002075749388135213+22.98%

Što je Minty Girl (MINTYGIRL)

This token is based off the minty girl website app utility> this utility allows consumers to customize a predetermined CA with a character choice of their choosing either at the end or the beginning of the newly minted tokens contract address. These minty girl minted tokens are released on the pump (dot) fun platform, circumventing the need to access pump (dot) fun platform. The ability to buy and sell those CAs are also available on the minty girl website platform. The fees associated with the token mints are .1 and 50% of the fee goes a purchase and burn of minty girl token, and the other 50% goes to the developer(to be used on marketing)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Minty Girl (MINTYGIRL)

Službena web-stranica

Minty Girl Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Minty Girl (MINTYGIRL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Minty Girl (MINTYGIRL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Minty Girl.

Provjerite Minty Girl predviđanje cijene sada!

MINTYGIRL u lokalnim valutama

Minty Girl (MINTYGIRL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Minty Girl (MINTYGIRL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MINTYGIRL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Minty Girl (MINTYGIRL)

Koliko Minty Girl (MINTYGIRL) vrijedi danas?
Cijena MINTYGIRL uživo u USD je 0.00001111 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MINTYGIRL u USD?
Trenutačna cijena MINTYGIRL u USD je $ 0.00001111. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Minty Girl?
Tržišna kapitalizacija za MINTYGIRL je $ 10.72K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MINTYGIRL?
Količina u optjecaju za MINTYGIRL je 964.23M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MINTYGIRL?
MINTYGIRL je postigao ATH cijenu od 0.00027174 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MINTYGIRL?
MINTYGIRL je vidio ATL cijenu od 0.00000628 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MINTYGIRL?
24-satni obujam trgovanja za MINTYGIRL je -- USD.
Hoće li MINTYGIRL još narasti ove godine?
MINTYGIRL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MINTYGIRL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
