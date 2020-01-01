MintSwapToken (MST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MintSwapToken (MST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MintSwapToken (MST) Informacije MintSwap is the first DEX & NFT marketplace natively on the Mint Blockchain, providing token DEX, NFT trading, and NFTFi functions for Web3 users. MintSwap integrates the entire lifespan of a token — from zero to hero — into one protocol. For developers, MintSwap supports exclusive fair launch mechanics and token management tools built by DeFi’s best; and for general users, MintSwap supports advantageous yield and LP opportunities, built-in social and analytic features, and an easy trading experience. Službena web stranica: https://www.mintswap.finance/ Bijela knjiga: https://docs.mintswap.finance/ Kupi MST odmah!

MintSwapToken (MST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MintSwapToken (MST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.19K $ 20.19K $ 20.19K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 61.73M $ 61.73M $ 61.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.70K $ 32.70K $ 32.70K Povijesni maksimum: $ 0.01026413 $ 0.01026413 $ 0.01026413 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00032704 $ 0.00032704 $ 0.00032704 Saznajte više o cijeni MintSwapToken (MST)

MintSwapToken (MST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MintSwapToken (MST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MST tokena, istražite MST cijenu tokena uživo!

