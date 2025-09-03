MintSwapToken (MST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01026413$ 0.01026413 $ 0.01026413 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.23% Promjena cijene (7D) -1.23%

MintSwapToken (MST) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MSTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MST je $ 0.01026413, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MST se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MintSwapToken (MST)

Tržišna kapitalizacija $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.12K$ 33.12K $ 33.12K Količina u optjecaju 61.73M 61.73M 61.73M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MintSwapToken je $ 20.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MST je 61.73M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.12K.