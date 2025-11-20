Mintra Cijena danas

Trenutačna cijena Mintra (MINT) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MINT u USD je -- po MINT.

Mintra trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 135,747, s količinom u optjecaju od 2.38B MINT. Tijekom posljednja 24 sata, MINT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00898646, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MINT se kretao -- u posljednjem satu i -12.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mintra (MINT)

Tržišna kapitalizacija $ 135.75K$ 135.75K $ 135.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 135.75K$ 135.75K $ 135.75K Količina u optjecaju 2.38B 2.38B 2.38B Ukupna količina 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mintra je $ 135.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MINT je 2.38B, s ukupnom količinom od 2378194230.391. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 135.75K.