Mintana Cijena danas

Trenutačna cijena Mintana (MINT) danas je $ 0.00001271, s promjenom od 3.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MINT u USD je $ 0.00001271 po MINT.

Mintana trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,710.63, s količinom u optjecaju od 999.66M MINT. Tijekom posljednja 24 sata, MINT trgovao je između $ 0.00001228 (niska) i $ 0.0000128 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00055874, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001228.

U kratkoročnim performansama, MINT se kretao -- u posljednjem satu i -8.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mintana (MINT)

Tržišna kapitalizacija $ 12.71K$ 12.71K $ 12.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.71K$ 12.71K $ 12.71K Količina u optjecaju 999.66M 999.66M 999.66M Ukupna količina 999,659,389.019294 999,659,389.019294 999,659,389.019294

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mintana je $ 12.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MINT je 999.66M, s ukupnom količinom od 999659389.019294. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.71K.