Mint Blockchain Cijena danas

Trenutačna cijena Mint Blockchain (MINT) danas je $ 0.00200713, s promjenom od 3.79% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MINT u USD je $ 0.00200713 po MINT.

Mint Blockchain trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 391,876, s količinom u optjecaju od 195.95M MINT. Tijekom posljednja 24 sata, MINT trgovao je između $ 0.00199123 (niska) i $ 0.00209094 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.079854, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00144984.

U kratkoročnim performansama, MINT se kretao -0.52% u posljednjem satu i -7.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mint Blockchain (MINT)

Tržišna kapitalizacija $ 391.88K$ 391.88K $ 391.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Količina u optjecaju 195.95M 195.95M 195.95M Ukupna količina 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mint Blockchain je $ 391.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MINT je 195.95M, s ukupnom količinom od 999999999.5153956. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.00M.