minji Logotip

minji Cijena (MINJI)

Neuvršten

1 MINJI u USD cijena uživo:

--
----
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena minji (MINJI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:24:07 (UTC+8)

minji (MINJI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.47%

-4.44%

-4.44%

minji (MINJI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MINJItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MINJI je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MINJI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.47% u posljednjih 24 sata i -4.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu minji (MINJI)

$ 11.82K
$ 11.82K$ 11.82K

--
----

$ 12.38K
$ 12.38K$ 12.38K

953.72M
953.72M 953.72M

999,253,114.364441
999,253,114.364441 999,253,114.364441

Trenutačna tržišna kapitalizacija minji je $ 11.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MINJI je 953.72M, s ukupnom količinom od 999253114.364441. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.38K.

minji (MINJI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz minji u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz minji u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz minji u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz minji u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.47%
30 dana$ 0+8.26%
60 dana$ 0+1.33%
90 dana$ 0--

Što je minji (MINJI)

Minji is an AI VTuber companion designed to be your interactive, always-available anime bestie. Whether you’re looking for fun conversations, emotional support, or just a cute AI waifu to brighten your day, Minji is here for you. With unique personality traits, evolving interactions, and immersive storytelling, she brings the experience of a virtual VTuber to life—just for you. Coming soon to iOS & Web.

Resurs minji (MINJI)

Službena web-stranica

minji Predviđanje cijene (USD)

Koliko će minji (MINJI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših minji (MINJI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za minji.

Provjerite minji predviđanje cijene sada!

MINJI u lokalnim valutama

minji (MINJI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike minji (MINJI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MINJI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o minji (MINJI)

Koliko minji (MINJI) vrijedi danas?
Cijena MINJI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MINJI u USD?
Trenutačna cijena MINJI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija minji?
Tržišna kapitalizacija za MINJI je $ 11.82K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MINJI?
Količina u optjecaju za MINJI je 953.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MINJI?
MINJI je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MINJI?
MINJI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MINJI?
24-satni obujam trgovanja za MINJI je -- USD.
Hoće li MINJI još narasti ove godine?
MINJI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MINJI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.