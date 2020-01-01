Minidoge (MINIDOGE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Minidoge (MINIDOGE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Minidoge (MINIDOGE) Informacije Minidoge is a structural Meme project built on the BSC public chain ecosystem. It is committed to breaking the hype narrative of traditional Meme projects and creating a new Web3 paradigm that integrates DeFi financial incentives, DePIN physical computing power networks, and AI public chain intelligent engines. By connecting community sentiment with real value, Minidoge is promoting the evolution of Meme from "memes" to "productivity," and constructing a sustainable ecological incentive system and a global participatory growth model. Službena web stranica: https://aiminidoge.com/ Bijela knjiga: https://dcnw5uflg4ql.feishu.cn/file/YUALb5eA0o3yM2x5C6RceeiPn52

Minidoge (MINIDOGE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Minidoge (MINIDOGE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 117.46M $ 117.46M $ 117.46M Ukupna količina: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Količina u optjecaju: $ 700.00T $ 700.00T $ 700.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 167.80M $ 167.80M $ 167.80M Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0

Minidoge (MINIDOGE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Minidoge (MINIDOGE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MINIDOGE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MINIDOGE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MINIDOGE tokena, istražite MINIDOGE cijenu tokena uživo!

