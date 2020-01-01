Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Informacije Elon has been saying on X for a couple months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. As we all know with Elon, he doesn't joke about this stuff. Elon has been saying on X for a few months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. Službena web stranica: https://woollytoken.com/

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 548.86K $ 548.86K $ 548.86K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 548.86K $ 548.86K $ 548.86K Povijesni maksimum: $ 0.00926591 $ 0.00926591 $ 0.00926591 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00054925 $ 0.00054925 $ 0.00054925 Saznajte više o cijeni Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WOOLLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WOOLLY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WOOLLY tokena, istražite WOOLLY cijenu tokena uživo!

WOOLLY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WOOLLY? Naša WOOLLY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WOOLLY predviđanje cijene tokena odmah!

