Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00012006 24-satna najniža cijena $ 0.00066596 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00012006 24-satna najviša cijena $ 0.00066596 Najviša cijena ikada $ 0.00926591 Najniža cijena $ 0.00012006 Promjena cijene (1H) -1.12% Promjena cijene (1D) -16.13% Promjena cijene (7D) -48.35%

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00053558. Tijekom protekla 24 sata, WOOLLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00012006 i najviše cijene $ 0.00066596, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOOLLY je $ 0.00926591, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00012006.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOOLLY se promijenio za -1.12% u posljednjih sat vremena, -16.13% u posljednjih 24 sata i -48.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)

Tržišna kapitalizacija $ 535.29K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 535.29K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Miniature Woolly Mammoth je $ 535.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOOLLY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 535.29K.