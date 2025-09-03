Mini GOUT (MINIGOUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -4.74%

Mini GOUT (MINIGOUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MINIGOUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MINIGOUT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MINIGOUT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -4.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mini GOUT (MINIGOUT)

Tržišna kapitalizacija $ 123.76K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 123.76K Količina u optjecaju 555.00B Ukupna količina 555,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mini GOUT je $ 123.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MINIGOUT je 555.00B, s ukupnom količinom od 555000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 123.76K.