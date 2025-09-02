MineTard AI (MTARD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0090891$ 0.0090891 $ 0.0090891 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.93% Promjena cijene (1D) +0.44% Promjena cijene (7D) -13.63% Promjena cijene (7D) -13.63%

MineTard AI (MTARD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MTARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTARD je $ 0.0090891, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTARD se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i -13.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MineTard AI (MTARD)

Tržišna kapitalizacija $ 74.22K$ 74.22K $ 74.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 74.22K$ 74.22K $ 74.22K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,883,814.795598 999,883,814.795598 999,883,814.795598

Trenutačna tržišna kapitalizacija MineTard AI je $ 74.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTARD je 999.88M, s ukupnom količinom od 999883814.795598. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 74.22K.