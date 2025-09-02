Više o MTARD

MineTard AI Logotip

MineTard AI Cijena (MTARD)

Neuvršten

1 MTARD u USD cijena uživo:

--
----
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MineTard AI (MTARD)
MineTard AI (MTARD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0090891
$ 0.0090891$ 0.0090891

$ 0
$ 0$ 0

+0.93%

+0.44%

-13.63%

-13.63%

MineTard AI (MTARD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MTARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTARD je $ 0.0090891, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTARD se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i -13.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MineTard AI (MTARD)

$ 74.22K
$ 74.22K$ 74.22K

--
----

$ 74.22K
$ 74.22K$ 74.22K

999.88M
999.88M 999.88M

999,883,814.795598
999,883,814.795598 999,883,814.795598

Trenutačna tržišna kapitalizacija MineTard AI je $ 74.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTARD je 999.88M, s ukupnom količinom od 999883814.795598. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 74.22K.

MineTard AI (MTARD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MineTard AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MineTard AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MineTard AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MineTard AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.44%
30 dana$ 0-13.48%
60 dana$ 0-38.11%
90 dana$ 0--

Što je MineTard AI (MTARD)

MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MineTard AI (MTARD)

Službena web-stranica

MineTard AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MineTard AI (MTARD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MineTard AI (MTARD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MineTard AI.

Provjerite MineTard AI predviđanje cijene sada!

MTARD u lokalnim valutama

MineTard AI (MTARD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MineTard AI (MTARD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MTARD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MineTard AI (MTARD)

Koliko MineTard AI (MTARD) vrijedi danas?
Cijena MTARD uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MTARD u USD?
Trenutačna cijena MTARD u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MineTard AI?
Tržišna kapitalizacija za MTARD je $ 74.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MTARD?
Količina u optjecaju za MTARD je 999.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MTARD?
MTARD je postigao ATH cijenu od 0.0090891 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MTARD?
MTARD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MTARD?
24-satni obujam trgovanja za MTARD je -- USD.
Hoće li MTARD još narasti ove godine?
MTARD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MTARD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
