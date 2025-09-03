Minerva Wallet (MIVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00185806 $ 0.00187113 24-satna najniža cijena $ 0.00185806 24-satna najviša cijena $ 0.00187113 Najviša cijena ikada $ 0.576706 Najniža cijena $ 0.00182931 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -0.04% Promjena cijene (7D) +0.11%

Minerva Wallet (MIVA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00185889. Tijekom protekla 24 sata, MIVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00185806 i najviše cijene $ 0.00187113, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIVA je $ 0.576706, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00182931.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIVA se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i +0.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Minerva Wallet (MIVA)

Tržišna kapitalizacija $ 25.29K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.86M Količina u optjecaju 13.60M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Minerva Wallet je $ 25.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIVA je 13.60M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.86M.