Minerva Wallet Cijena (MIVA)

Neuvršten

1 MIVA u USD cijena uživo:

$0.00185889
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Minerva Wallet (MIVA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:24:00 (UTC+8)

Minerva Wallet (MIVA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00185806
24-satna najniža cijena
$ 0.00187113
24-satna najviša cijena

$ 0.00185806
$ 0.00187113
$ 0.576706
$ 0.00182931
+0.01%

-0.04%

+0.11%

+0.11%

Minerva Wallet (MIVA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00185889. Tijekom protekla 24 sata, MIVAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00185806 i najviše cijene $ 0.00187113, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MIVA je $ 0.576706, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00182931.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MIVA se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.04% u posljednjih 24 sata i +0.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Minerva Wallet (MIVA)

$ 25.29K
--
$ 1.86M
13.60M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Minerva Wallet je $ 25.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MIVA je 13.60M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.86M.

Minerva Wallet (MIVA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Minerva Wallet u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Minerva Wallet u USD iznosila je $ -0.0000095593.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Minerva Wallet u USD iznosila je $ -0.0000050480.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Minerva Wallet u USD iznosila je $ -0.0000686993013786644.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.04%
30 dana$ -0.0000095593-0.51%
60 dana$ -0.0000050480-0.27%
90 dana$ -0.0000686993013786644-3.56%

Što je Minerva Wallet (MIVA)

The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet.

Resurs Minerva Wallet (MIVA)

Službena web-stranica

Minerva Wallet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Minerva Wallet (MIVA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Minerva Wallet (MIVA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Minerva Wallet.

Provjerite Minerva Wallet predviđanje cijene sada!

MIVA u lokalnim valutama

Minerva Wallet (MIVA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Minerva Wallet (MIVA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MIVA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Minerva Wallet (MIVA)

Koliko Minerva Wallet (MIVA) vrijedi danas?
Cijena MIVA uživo u USD je 0.00185889 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MIVA u USD?
Trenutačna cijena MIVA u USD je $ 0.00185889. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Minerva Wallet?
Tržišna kapitalizacija za MIVA je $ 25.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MIVA?
Količina u optjecaju za MIVA je 13.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MIVA?
MIVA je postigao ATH cijenu od 0.576706 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MIVA?
MIVA je vidio ATL cijenu od 0.00182931 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MIVA?
24-satni obujam trgovanja za MIVA je -- USD.
Hoće li MIVA još narasti ove godine?
MIVA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MIVA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Minerva Wallet (MIVA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

