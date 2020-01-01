Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mineral Vault I Security Token (MNRL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Informacije Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes. Službena web stranica: https://mineralvault.io/

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mineral Vault I Security Token (MNRL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Povijesni maksimum: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Povijesni minimum: $ 0.976083 $ 0.976083 $ 0.976083 Trenutna cijena: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Saznajte više o cijeni Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault I Security Token (MNRL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mineral Vault I Security Token (MNRL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MNRL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MNRL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MNRL tokena, istražite MNRL cijenu tokena uživo!

