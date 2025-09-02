Mineral Vault I Security Token (MNRL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.998098 24-satna najniža cijena $ 0.999848 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.998098 24-satna najviša cijena $ 0.999848 Najviša cijena ikada $ 1.008 Najniža cijena $ 0.976083 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.05% Promjena cijene (7D) -0.11%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) cijena u stvarnom vremenu je $0.999311. Tijekom protekla 24 sata, MNRLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.998098 i najviše cijene $ 0.999848, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MNRL je $ 1.008, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.976083.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MNRL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.05% u posljednjih 24 sata i -0.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Tržišna kapitalizacija $ 2.28M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.99M Količina u optjecaju 2.28M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mineral Vault I Security Token je $ 2.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MNRL je 2.28M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.99M.