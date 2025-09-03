Mineable (MNB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00303824 $ 0.00303824 $ 0.00303824 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00303824$ 0.00303824 $ 0.00303824 Najviša cijena ikada $ 0.124163$ 0.124163 $ 0.124163 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +13.90% Promjena cijene (7D) +11,508.70% Promjena cijene (7D) +11,508.70%

Mineable (MNB) cijena u stvarnom vremenu je $0.00301986. Tijekom protekla 24 sata, MNBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00303824, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MNB je $ 0.124163, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MNB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +13.90% u posljednjih 24 sata i +11,508.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mineable (MNB)

Tržišna kapitalizacija $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Količina u optjecaju 599.47M 599.47M 599.47M Ukupna količina 682,290,000.0 682,290,000.0 682,290,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mineable je $ 1.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MNB je 599.47M, s ukupnom količinom od 682290000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.06M.