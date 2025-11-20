Mine Blue Cijena danas

Trenutačna cijena Mine Blue (MB) danas je $ 0.03995887, s promjenom od 7.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MB u USD je $ 0.03995887 po MB.

Mine Blue trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 57,551,649, s količinom u optjecaju od 1.44B MB. Tijekom posljednja 24 sata, MB trgovao je između $ 0.03777187 (niska) i $ 0.04297872 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.065992, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01399899.

U kratkoročnim performansama, MB se kretao -- u posljednjem satu i +15.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Mine Blue (MB)

Tržišna kapitalizacija $ 57.55M$ 57.55M $ 57.55M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 399.59M$ 399.59M $ 399.59M Količina u optjecaju 1.44B 1.44B 1.44B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mine Blue je $ 57.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MB je 1.44B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 399.59M.