MindWaveDAO (NILA) Informacije MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity. Službena web stranica: https://www.mindwavedao.com/ Bijela knjiga: https://www.mindwavedao.com/wp-content/uploads/mindwave-whitepaper.pdf

MindWaveDAO (NILA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MindWaveDAO (NILA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 60.14M $ 60.14M $ 60.14M Ukupna količina: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Količina u optjecaju: $ 842.77M $ 842.77M $ 842.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 75.43M $ 75.43M $ 75.43M Povijesni maksimum: $ 0.116635 $ 0.116635 $ 0.116635 Povijesni minimum: $ 0.03631203 $ 0.03631203 $ 0.03631203 Trenutna cijena: $ 0.071362 $ 0.071362 $ 0.071362 Saznajte više o cijeni MindWaveDAO (NILA)

MindWaveDAO (NILA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MindWaveDAO (NILA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NILA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NILA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NILA tokena, istražite NILA cijenu tokena uživo!

