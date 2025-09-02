MindWaveDAO (NILA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.069599 $ 0.069599 $ 0.069599 24-satna najniža cijena $ 0.074092 $ 0.074092 $ 0.074092 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.069599$ 0.069599 $ 0.069599 24-satna najviša cijena $ 0.074092$ 0.074092 $ 0.074092 Najviša cijena ikada $ 0.116635$ 0.116635 $ 0.116635 Najniža cijena $ 0.03631203$ 0.03631203 $ 0.03631203 Promjena cijene (1H) -1.22% Promjena cijene (1D) +2.68% Promjena cijene (7D) -6.61% Promjena cijene (7D) -6.61%

MindWaveDAO (NILA) cijena u stvarnom vremenu je $0.072551. Tijekom protekla 24 sata, NILAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.069599 i najviše cijene $ 0.074092, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NILA je $ 0.116635, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03631203.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NILA se promijenio za -1.22% u posljednjih sat vremena, +2.68% u posljednjih 24 sata i -6.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MindWaveDAO (NILA)

Tržišna kapitalizacija $ 61.14M$ 61.14M $ 61.14M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 76.69M$ 76.69M $ 76.69M Količina u optjecaju 842.77M 842.77M 842.77M Ukupna količina 1,057,021,569.0 1,057,021,569.0 1,057,021,569.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MindWaveDAO je $ 61.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NILA je 842.77M, s ukupnom količinom od 1057021569.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.69M.