MindWaveDAO Logotip

MindWaveDAO Cijena (NILA)

Neuvršten

1 NILA u USD cijena uživo:

$0.072551
+2.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MindWaveDAO (NILA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:29:33 (UTC+8)

MindWaveDAO (NILA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.069599
24-satna najniža cijena
$ 0.074092
24-satna najviša cijena

$ 0.069599
$ 0.074092
$ 0.116635
$ 0.03631203
-1.22%

+2.68%

-6.61%

-6.61%

MindWaveDAO (NILA) cijena u stvarnom vremenu je $0.072551. Tijekom protekla 24 sata, NILAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.069599 i najviše cijene $ 0.074092, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NILA je $ 0.116635, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03631203.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NILA se promijenio za -1.22% u posljednjih sat vremena, +2.68% u posljednjih 24 sata i -6.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MindWaveDAO (NILA)

$ 61.14M
--
$ 76.69M
842.77M
1,057,021,569.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija MindWaveDAO je $ 61.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NILA je 842.77M, s ukupnom količinom od 1057021569.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.69M.

MindWaveDAO (NILA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MindWaveDAO u USD iznosila je $ +0.00189035.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MindWaveDAO u USD iznosila je $ -0.0016554904.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MindWaveDAO u USD iznosila je $ -0.0073190391.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MindWaveDAO u USD iznosila je $ -0.01104523394418607.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00189035+2.68%
30 dana$ -0.0016554904-2.28%
60 dana$ -0.0073190391-10.08%
90 dana$ -0.01104523394418607-13.21%

Što je MindWaveDAO (NILA)

MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

MindWaveDAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MindWaveDAO (NILA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MindWaveDAO (NILA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MindWaveDAO.

Provjerite MindWaveDAO predviđanje cijene sada!

NILA u lokalnim valutama

MindWaveDAO (NILA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MindWaveDAO (NILA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NILA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MindWaveDAO (NILA)

Koliko MindWaveDAO (NILA) vrijedi danas?
Cijena NILA uživo u USD je 0.072551 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NILA u USD?
Trenutačna cijena NILA u USD je $ 0.072551. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MindWaveDAO?
Tržišna kapitalizacija za NILA je $ 61.14M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NILA?
Količina u optjecaju za NILA je 842.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NILA?
NILA je postigao ATH cijenu od 0.116635 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NILA?
NILA je vidio ATL cijenu od 0.03631203 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NILA?
24-satni obujam trgovanja za NILA je -- USD.
Hoće li NILA još narasti ove godine?
NILA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NILA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:29:33 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.