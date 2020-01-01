Mindscraft (MINDS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mindscraft (MINDS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The team behind this is made of Gaianet & Bytetrade veterans (backed by Republic, Bybit, Mantle, Bytetrade, Kucoin, Binance Labs ...) and have over 6 months experience in building AI infra. $SCHIZO started as an AI-agent experiment but they're not fully focused on taking the whole AI agent market by storm and want to make Schizo Terminal the most advanced model on the market, but not only that... TL:DR ai16z + virtuals but much better Službena web stranica: https://www.mindscraft.ai/

Mindscraft (MINDS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mindscraft (MINDS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 873.78K $ 873.78K $ 873.78K Ukupna količina: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Količina u optjecaju: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 873.78K $ 873.78K $ 873.78K Povijesni maksimum: $ 0.04649351 $ 0.04649351 $ 0.04649351 Povijesni minimum: $ 0.00001864 $ 0.00001864 $ 0.00001864 Trenutna cijena: $ 0.00087018 $ 0.00087018 $ 0.00087018 Saznajte više o cijeni Mindscraft (MINDS)

Mindscraft (MINDS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mindscraft (MINDS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MINDS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MINDS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MINDS tokena, istražite MINDS cijenu tokena uživo!

