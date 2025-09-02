Mindscraft (MINDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00044756 $ 0.00044756 $ 0.00044756 24-satna najniža cijena $ 0.00094071 $ 0.00094071 $ 0.00094071 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00044756$ 0.00044756 $ 0.00044756 24-satna najviša cijena $ 0.00094071$ 0.00094071 $ 0.00094071 Najviša cijena ikada $ 0.04649351$ 0.04649351 $ 0.04649351 Najniža cijena $ 0.00001864$ 0.00001864 $ 0.00001864 Promjena cijene (1H) +2.85% Promjena cijene (1D) +61.00% Promjena cijene (7D) -13.19% Promjena cijene (7D) -13.19%

Mindscraft (MINDS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00078021. Tijekom protekla 24 sata, MINDStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00044756 i najviše cijene $ 0.00094071, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MINDS je $ 0.04649351, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001864.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MINDS se promijenio za +2.85% u posljednjih sat vremena, +61.00% u posljednjih 24 sata i -13.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mindscraft (MINDS)

Tržišna kapitalizacija $ 779.40K$ 779.40K $ 779.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 779.40K$ 779.40K $ 779.40K Količina u optjecaju 999.64M 999.64M 999.64M Ukupna količina 999,642,808.718831 999,642,808.718831 999,642,808.718831

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mindscraft je $ 779.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MINDS je 999.64M, s ukupnom količinom od 999642808.718831. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 779.40K.