Mindscraft Logotip

Mindscraft Cijena (MINDS)

Neuvršten

1 MINDS u USD cijena uživo:

$0.00077958
$0.00077958$0.00077958
+60.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Mindscraft (MINDS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:53:46 (UTC+8)

Mindscraft (MINDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00044756
$ 0.00044756$ 0.00044756
24-satna najniža cijena
$ 0.00094071
$ 0.00094071$ 0.00094071
24-satna najviša cijena

$ 0.00044756
$ 0.00044756$ 0.00044756

$ 0.00094071
$ 0.00094071$ 0.00094071

$ 0.04649351
$ 0.04649351$ 0.04649351

$ 0.00001864
$ 0.00001864$ 0.00001864

+2.85%

+61.00%

-13.19%

-13.19%

Mindscraft (MINDS) cijena u stvarnom vremenu je $0.00078021. Tijekom protekla 24 sata, MINDStrgovalo je između najniže cijene $ 0.00044756 i najviše cijene $ 0.00094071, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MINDS je $ 0.04649351, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001864.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MINDS se promijenio za +2.85% u posljednjih sat vremena, +61.00% u posljednjih 24 sata i -13.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mindscraft (MINDS)

$ 779.40K
$ 779.40K$ 779.40K

--
----

$ 779.40K
$ 779.40K$ 779.40K

999.64M
999.64M 999.64M

999,642,808.718831
999,642,808.718831 999,642,808.718831

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mindscraft je $ 779.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MINDS je 999.64M, s ukupnom količinom od 999642808.718831. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 779.40K.

Mindscraft (MINDS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mindscraft u USD iznosila je $ +0.00029561.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mindscraft u USD iznosila je $ +0.0001489065.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mindscraft u USD iznosila je $ -0.0002444334.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mindscraft u USD iznosila je $ -0.0011557015972128766.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00029561+61.00%
30 dana$ +0.0001489065+19.09%
60 dana$ -0.0002444334-31.32%
90 dana$ -0.0011557015972128766-59.69%

Što je Mindscraft (MINDS)

The team behind this is made of Gaianet & Bytetrade veterans (backed by Republic, Bybit, Mantle, Bytetrade, Kucoin, Binance Labs ...) and have over 6 months experience in building AI infra. $SCHIZO started as an AI-agent experiment but they're not fully focused on taking the whole AI agent market by storm and want to make Schizo Terminal the most advanced model on the market, but not only that... TL:DR ai16z + virtuals but much better

Resurs Mindscraft (MINDS)

Službena web-stranica

Mindscraft Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mindscraft (MINDS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mindscraft (MINDS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mindscraft.

Provjerite Mindscraft predviđanje cijene sada!

MINDS u lokalnim valutama

Mindscraft (MINDS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mindscraft (MINDS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MINDS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mindscraft (MINDS)

Koliko Mindscraft (MINDS) vrijedi danas?
Cijena MINDS uživo u USD je 0.00078021 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MINDS u USD?
Trenutačna cijena MINDS u USD je $ 0.00078021. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mindscraft?
Tržišna kapitalizacija za MINDS je $ 779.40K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MINDS?
Količina u optjecaju za MINDS je 999.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MINDS?
MINDS je postigao ATH cijenu od 0.04649351 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MINDS?
MINDS je vidio ATL cijenu od 0.00001864 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MINDS?
24-satni obujam trgovanja za MINDS je -- USD.
Hoće li MINDS još narasti ove godine?
MINDS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MINDS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
